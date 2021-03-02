Джакарта, , 12:08 — REGNUM В Индонезию доставили 10 миллионов ампул китайской вакцины против коронавируса от компании Sinovac, сообщает CNN Indonesia.

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Индонезия 2 марта 2021 года получила пятую поставку вакцины от коронавируса.

Доставленную в Индонезии вакцину отправят на двух грузовиках в фармацевтическую компанию Bio Farma в Бандунге, где из 10 млн ампул произведут около 8 млн доз вакцины.

Известно, что полученная вакцина будет направлена на вакцинацию государственных служащих и пожилых людей в возрасте 60 лет и старше.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство здравоохранения Индонезии объявило о двух подтвержденных случаях мутации SARS-CoV-2 B117.

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