Екатеринбург, , 12:08 — REGNUM В Свердловской области сильно упал уровень заболеваемости внебольничными пневмониями, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора.

С 22 по 28 февраля 2021 года в регионе зарегистрировали 1199 случаев таких пневмоний, из них 574 — в Екатеринбурге. Это ниже уровня седьмой календарной недели (15−21 февраля) на 28%.

Есть и неблагополучные по заболеваемости пневмониями муниципалитеты — Нижняя Салда, ГО Верхний Тагил, Горноуральский ГО, Арамильский ГО.

Как сообщало ИА REGNUM, за аналогичный период в регионе почти на четверть снизилась заболеваемость ОРВИ.

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