Киев, , 12:10 — REGNUM Украинские политики пытаются навредить жителям страны, раздувая негатив вокруг индийской вакцины от COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов 2 марта во время брифинга.

«Деятели антивакцинальной вакханалии, устроенной за последние два месяца, пытаются любыми способами найти что-то, чтобы вы, уважаемые украинцы, были не защищены», — сказал министр.

Он отметил, что украинские политики, в частности, распространяют неправдивую информацию, якобы вакцину от COVID-19 нельзя использовать на людях старше 65 лет.

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Степанов рассказал, что после прививки индийской вакциной Covishield он не почувствовал никаких побочных эффектов, а также добавил, что 500 тыс. доз Covishield экстренно заказала Канада.

Напомним, ранее стало известно о проблемах со здоровьем, которые возникли у медиков в Одесской области после прививки от COVID-19.

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