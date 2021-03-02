Москва, , 12:05 — REGNUM Первые работы по реконструкции Исторического бульвара уже начались, по каждому объекту есть дорожная карта. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 марта, об этом заявила глава Минкультуры Ольга Любимова в ходе заседания профильного комитета Совфеда перед «правительственным часом».

«Первые работы уже начались, по каждому проекту есть дорожная карта, Исторический бульвар мы ведем с Михаилом Владимировичем (Мишустиным) в четыре руки», — заверила Любимова.

Она также поделилась впечатлением от посещения Исторического бульвара.

«Для меня посещение Исторического бульвара было шоком… Вообще в Крыму, и в Севастополе, который пострадал, достаточно болезненные истории, достаточно долгий судебный путь, когда есть возможность выделить федеральные средства, мы его решаем, вплоть до того, что у нас были кадровые решения», — говорит она.

«Мы понимали прекрасно, что только серьезный руководитель, взяв ответственность за такой сложный объект — и панораму предстоит ремонтировать, там залило панораму очень серьезно и она в очень печальном состоянии, все дрожки привести в порядок требуется время — дайте нам немного времени, работы ведутся, конкурс действительно предстоит, и за каждым подрядчиком приходится следить», — сказала она.

Сроки окончания первой за 70 лет реконструкции Исторического бульвара в центре Севастополя, завершить которую планировали к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, перенесли на 2021 год, сообщил директор Севастопольского военно-исторического музея-заповедника Николай Мусиенко.