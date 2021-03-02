Надымский район, Ямало-Ненецкий АО, , 12:04 — REGNUM В Москве задержана руководитель ООО «Экспертгрупп», которую обвиняют в пособничестве хищения 29 млн бюджетных рублей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.

По версии следствия, в 2019 году замглавы Надымского района и руководитель муниципального Управления капитального строительства принудили сотрудников управления подписать фиктивные акты приёмки благоустройства бульвара Стрижова. Контракт на благоустройство территории был заключён между муниципалитетом и ООО «Экспертгрупп» на общую сумму более 29 млн рублей.

В ходе расследования уголовного дела свидетели обвинения пожаловались на давление со стороны руководительницы ООО «Экспертгрупп». В связи с этим гражданка была задержана 26 февраля 2021 года в Москве и доставлена в Салехард. Ей предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 33 ч. 4 ст. 160 УК РФ («Пособничество в хищении чужого имущества в особо крупном размере»). Женщина по решению суда арестована на два месяца.

Бывшего замглавы Надымского района и руководителя управления капстроительства обвиняют по ч.4 ст.160 УК РФ («Хищение вверенного имущества с использованием служебного положения в особо крупном размере»).