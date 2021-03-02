Брянск, , 12:05 — REGNUM Параметры половодья 2021 года оценили специалисты в Брянской области. По предварительным данным, ожидаются разливы рек не ниже уровня 2018 года, сообщили ИА REGNUM 2 марта в региональном оперативном штабе.

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Специалисты круглосуточно оценивают динамику уровней рек по 13 гидропостам, а также сверяют данные через спутниковые системы Роскосмоса. По четырём основным паводкоопасным рекам — Десна, Болва, Ипуть и Судость — ожидается выход воды на пойму. С учётом складывающейся гидрометеорологической обстановки половодье, скорее всего, будет на уровне 2018 года. В момент активного таяния снега и льда в регионе начнут применять беспилотную авиаразведку для оперативного сопровождения паводковой ситуации.

Комплексную техническую проверку систем оповещения населения о чрезвычайных ситуациях планируют провести в регионе уже 3 марта.