Колпино, Санкт-Петербург, , 12:09 — REGNUM Во входящем в состав Санкт-Петербурга городе Колпино в подъезде одного из домов в окровавленной пеленке обнаружено тело младенца. По данному факту следственными органами начата доследственная проверка. Об этом 2 марта сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Как сообщает агентство «Оперативное прикрытие», труп новорожденного доношенного мальчика был обнаружен дворником ЖКС-1 города Колпино на чердаке дома. Сначала пакет отнесли к мусорному контейнеру и уже там обнаружилось, что было завернуто в цветастое одеяло.

В настоящий момент труп направлен в морг для установления причины смерти. На чердаке следователи изъяли отпечатки пальцев, окровавленное покрывало и бутылку.