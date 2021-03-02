Москва, , 12:01 — REGNUM Басманный суд Москвы рассмотрит 3 марта ходатайство Следственного комитета о продлении срока домашнего ареста исполнительному директору банка «Траст» Михаилу Хабарову. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«В суд поступило ходатайство следственных органов в отношении Хабарова о продлении срока домашнего ареста до 8 июня», — сообщили ТАСС в суде.

Отмечается, что судебное заседание назначено на 3 марта на 10:00 мск.

Как сообщало ИА REGNUM, Михаил Хабаров подозревается в хищении 842 млн рублей у владельца «Деловых линий» Александра Богатикова. Банкир не признает своей вины и считает, что спор носит гражданско-правовой характер. Хабаров был задержан в октябре 2020 года, в ноябре он был переведен из следственного изолятора под домашний арест.