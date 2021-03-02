Сеул, , 12:05 — REGNUM В Южной Корее одобрили проект четвертого дополнительного бюджета, направленного на оказание чрезвычайной помощи по преодолению экономических последствий. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на правительственный источник.

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Данное решение было принято 2 марта в ходе заседания членов правительства.

По данным источников, четвертый дополнительный бюджет составит 15 трлн вон (~$13,3 млрд), ещё 4,5 трлн вон (~$4 млрд) будут выделены из госбюджета на 2021 год. Общий размер помощи составит 19,5 трлн вон (~$17,3 млрд).

Известно, что предприятия, пострадавшие от жёстких карантинных мер, будут иметь право на получение от 3 до 5 млн вон ($2,6 тыс.~$4,4 тыс.) в зависимости от размера причинённого ущерба. Компании с годовым объёмом продаж до 1 млрд вон (~$890 млн), которые пострадали от пандемии меньше других, получат максимум 2 млн вон (~$1780).

Отмечается, что помощь получат только предприятия, столкнувшиеся с убытками в 2020 году.

Кроме того, финансовую поддержку в стране в размере 500 тыс. вон (~$445) получат около 800 тыс. домохозяйств с низким уровнем дохода, включая 40 тыс. уличных торговцев. Около 10 тыс. студентов университетов, родители которых потеряли работу, смогут получить стипендию в размере 2,5 млн вон (~$2,2 тыс.).

Напомним, что законопроект будет представлен в Национальном собрании 4 марта. В случае одобрения проекта в середине текущего месяца, то выплаты могут начаться 29 марта.

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