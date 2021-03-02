Ульяновск, , 12:00 — REGNUM Сегодня, 2 марта, в раках рабочей поездки в войска Центрального военного округа министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу прибыл в Ульяновск. Об этом сообщили в оборонном ведомстве.

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Глава министерства посетит крупнейшее в России авиастроительное предприятие «Авиастар-СП», входящем в состав ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация», где проверит ход выполнения государственного оборонного заказа. Кроме того, министр проинспектирует производственные мощности авиационного предприятия, а также проведёт совещание по разработке и поставке самолётов военно-транспортной авиации.

Напомним, АО «Авиастар-СП» — крупнейшее предприятие России по выпуску авиационной техники. Завод специализируется на производстве транспортных самолётов Ил-76МД-90А, сервисном обслуживании транспортных самолётов Ан-124 «Руслан».