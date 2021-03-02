Братск, Иркутская область, , 12:02 — REGNUM Проверку по факту смерти осуждённого в колонии №25 Иркутской области начало Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по региону. Об этом 2 марта сообщает пресс-служба ГУФСИН РФ по Иркутской области.

Уточняется, что 26 февраля в 17:30 (12:30 мск) в одной из камер ИК №25, находящейся в г. Вихоревка Братского района, было найдено тело одного из осужденных, и прибывший на место происшествия фельдшер скорой помощи констатировал смерть.

«Предварительная причина — суицид. В ГУФСИН России по Иркутской области проводится служебная проверка. На место прибыли сотрудники полиции и прокуратуры», — говорится в сообщении.

Также подчеркивается, что появившаяся в СМИ информация о якобы обнаруженных на теле осужденного признаках насильственной смерти, является не соответствующей действительности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в столице Тувы Кызыле сотрудники полиции и УФСИН пресекли поставку наркотиков на территорию исправительной колонии.