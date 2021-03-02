Ростов-на-Дону, , 12:00 — REGNUM Футбольный клуб «Сочи» намерен пригласить полузащитника Романа Ерёменко, ранее «по семейным обстоятельствам» покинувшего «Ростов».

О том, что кандидатуру Ерёменко рассматривает «Сочи», сообщает «РБ Спорт». В настоящее время футболист находится в статусе свободного агента.

Напомним, что контракт с жёлто-синими полузащитник подписал в 2019 году. В разные годы защищал цвета «Рубина», ЦСКА и «Спартака».

ИА REGNUM сообщало, что контракт с полузащитником, рассчитанный до лета 2023 года, был досрочно расторгнут о обоюдному согласию в конце февраля. Ерёменко вернулся в Финляндию.

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