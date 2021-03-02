2 марта 2021 | Время чтения 3 мин

Роль ряда польских дипломатов в попытках спасти евреев во время Второй мировой войны не очень известна. Между тем эти люди порой применяли весьма необычные дипломатические средства для их спасения. Бельгийский историк Мордехай Палдиэль считает, что нельзя забывать многочисленные акты мужества и самопожертвования людей из всех слоев общества, рисковавших своей личной безопасностью, чтобы спасти евреев как от немцев, так и от местных коллаборационистов. Ниже — перевод его статьи в Jerusalem Post.

Климент Александров, , 22:14 — REGNUM За свою 24-летнюю работу в музее памяти жертв Холокоста «Яд Ва-Шем» в качестве главы отдела «Праведники среди народов» мне довелось внести вклад в то, чтобы тысячи храбрых людей были удостоены звания Праведников. Следует помнить, что Польша была выделена немцами как страна, где смертная казнь применялась к любому, кто оказывал помощь евреям, и немало людей, действительно, трагически заплатили своими жизнями за свои человечные поступки.

Резиденция Посольства Польши в Берне Beat Estermann

Что не очень хорошо известно, так это роль некоторых польских дипломатов, представляющих польское правительство в изгнании в Лондоне, в попытке остановить немецкий геноцид евреев с использованием некоторых неортодоксальных дипломатических средств для их спасения.

Одним из таких примеров является история группы польских дипломатов, дислоцированных в Берне, которые разработали план спасения польских еврейских граждан, которые жили в различных странах, где доминировала Германия, от депортации. Это планировалось сделать путем «превращения» их в граждан некоторых латиноамериканских стран, особенно Парагвая. Операция была инициирована главой польской миссии Александром Ладосом, его главным помощником Стефаном Риневичем и консульским секретарем Константином Рокицким, а также польско-еврейским сотрудником миссии Юлиушем Кюлем. Это крайне нерегулярное дипломатическое предприятие стало возможным благодаря помощи почетного консула Парагвая в Берне, который предоставил документы о гражданстве своей страны — платно, но без ведома своего собственного правительства. Логика схемы заключалась в том, что лица, имевшие эти фальшивые, но якобы законные документы, должны были быть обменены германским правительством на немецких граждан, проживающих в латиноамериканских странах, — усилия, в которых нацистский режим был очень заинтересован.

Глава польской миссии Александр Ладос

Что, однако, удивительно в этой истории, так это тесное сотрудничество польских дипломатов с несколькими крупными еврейскими активистами спасения в Швейцарии в этой обширной спасательной операции. Среди них — Абрахам Зильбершейн из Всемирного еврейского конгресса, раввин Хаим Исроэль Эйсс из Агудат Исраэль, Ицхак и Реха Штернбух из нью-йоркской организации «Ваад Хацала». Все они представили свидетельства о роли польских дипломатов в данной спасательной операции. Это единственная до сих пор записанная история о столь тесном сотрудничестве команды неевреев и евреев, направленном на то, чтобы помочь как можно большему числу евреев, причем число тех, кого надеялись спасти, приближалось к нескольким тысячам.

Когда швейцарские власти узнали об этой масштабной незаконной операции, они решили наказать польский персонал посольства, если тот немедленно ее не прекратит. Неизвестно, сколько еврейских жизней на самом деле было спасено, хотя их число исчисляется сотнями, так как несколько тысяч поддельных документов о гражданстве было отправлено им (в том числе через курьеров). В некоторых случаях не польским еврейским гражданам выдавались польские паспорта, чтобы они могли вовремя покинуть Европу. Жозеф Бург, будущий министр в израильском правительстве, и Пьер Мендес-Франс, будущий премьер-министр Франции, — оба оказались в ловушке в Швейцарии, когда началась война, и хотели выбраться оттуда; Бург — в Израиль, а Мендес-Франс — в Лондон, чтобы присоединиться к правительству де Голля.

Константин Рокицкий — консульский секретарь Стефан Риневич — главный помощник главы польской миссии Александра Ладоса (сс) Zbigniew Popadiuch

«Яд Ва-Шем» через свою «Комиссию праведников» подтвердил эту историю спасения и присвоил титул Праведника Константию Рокицкому, третьему лицу в цепочке командования миссии, который был вовлечен в эту спасательную операцию, главным образом выполняя инструкции двух своих начальников, Ладоса и Риневича. Что, однако, остается необъяснимым, так это отсутствие этого же титула у двух начальников Рокицкого, которые планировали, инициировали и проводили спасательную операцию в течение длительного периода, что подтверждается обширной архивной информацией, представленной в «Яд Ва-Шем». Не было дано никаких объяснений, почему эти два главных активиста-спасателя остались в стороне. Неоднократные просьбы за последний год разъяснить этот недосмотр пока что встречались полным молчанием. Титул Праведника должен быть присвоен главным действующим лицам этой гигантской спасательной операции — покойным Александру Ладосу и Стефану Риневичу.