Москва, , 11:55 — REGNUM Рост негативного отношения американцев к России вселяет большую тревогу, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН, доцент НовГУ, к. и. н Дмитрий Асташкин.

«Большинство американцев не были в России (как и большинство российских граждан не были в США, кстати), поэтому образ страны формируется не на личных впечатлениях, а опосредованно через англоязычные социальные сети, СМИ, продукты массовой культуры.

В итоге образ России непривлекателен: коррупция, авторитаризм, нарушения прав человека, милитаризм, отравления, кибератаки. Плюс фактор «русской угрозы» активно используется в американской политической риторике — что при Трампе, что при Байдене.

Попытки российских структур (Россотрудничество и др.) по исправлению имиджа страны оказываются малоэффективными. Ситуация осложняется тем, что в России происходят зеркальные процессы и растет негативное отношение к США.

Еще до пандемии страны сокращали контакты, закрывали консульства, не поддерживали туризм. А карантин оборвал множество связей. Этот вакуум легко заполняется страхами.

Но ксенофобия — это путь в никуда, торговля угрозами выгодна только лоббистам военно-промышленного комплекса. Соседям же (у России и США общая морская граница) выгоднее жить в мире и согласии. Только так можно избежать ядерной войны», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, негативное отношение к России высказали 77% участников опроса исследовательского института Gallup среди жителей США, приводит данные издание The Hill.

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