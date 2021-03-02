Пермь, , 11:52 — REGNUM В Перми уволена медсеста тубдиспансера. Она позволила себе применить физическую силу к маленькому пациенту, сообщает портал 59.RU со ссылкой на минздрав региона.

Ранее видео с кадрами неподобающего поведения медсестры детского отделения клинического фтизиопульмонологического медицинского центра (пермского тубдиспансера) появились в интернете. На видеозаписи видно, как женщина берет руку ребенка и ею же наносит удары по лицу пациента. Выяснилось, что инцидент произошел 2 января.

Минздрав края заявил, что проводит проверку. Видеозапись передана главврачу для принятия мер.

По факту применения физического насилия проводит проверку и СУ СКР по Прикамью, в ходе которой даст правовую оценку действиям медицинских работников и примет процессуальное решение.