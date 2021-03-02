Москва, , 11:57 — REGNUM В феврале 2021 года в Московский авиационный центр поступило 39 вызовов. Об этом 2 марта сообщается на сайте столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Экипажи санитарных вертолетов экстренно эвакуировали 11 пострадавших с мест ДТП, пожаров и больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В общей сложности санитарная авиация столицы спасла за месяц жизни 22 человек. Кроме того, в феврале 2021 года два пожарных вертолета привлекались для тушения пожара, отметил командир летного отряда Московского авиацентра Вячеслав Ивлиев.

«В феврале. Экипажи в сложных условиях замерзших водоемов выполнили забор воды, совершили 50 сливов и сбросили на очаг возгорания 200 тонн, что помогло оперативно потушить огонь», — сообщил Ивлиев.

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