Барнаул, , 11:51 — REGNUM Глава российского правительства Михаил Мишустин, который находится сегодня, 2 марта, с рабочим визитом на Алтае, поблагодарил преподавателей информатики школы №53 в Барнауле за использование на уроках первичных данных, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Сегодня данные — это, если хотите, золото, нефть и платина 21 века. Именно они являются основой всего и с каждым промежутком времени становятся всё дороже и дороже. Чем больше вы с ними работаете и обрабатываете, тем больше они увеличивают свою стоимость.

Цифровые платформы на сегодняшний день — основа развития огромного количества проектов. И образовательные проекты тоже имеют цифровую платформу. Но ни одна из них не заменит хорошего учителя», — считает глава правительства РФ.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Барнаул Михаил Мишустин прибыл в рамках реализации программ помощи 10 проблемным регионам России, среди которых есть Алтай и Республика Алтай. Помимо школы глава российского правительства побывает на Алтайском заводе прецизионных изделий, а позднее — проведёт рабочую встречу с губернатором Алтайского края Виктором Томенко. Свой день рождения он проведёт в Республике Алтай.

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