Калуга, 2 марта, 2021, 12:00 — ИА Регнум. Завершено расследование уголовного дела по обвинению 53-летнего жителя Санкт-Петербурга, обвиняемого в даче взятки сотруднику управления ФСБ России по Калужской области. Об этом 2 марта сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Kaluga.sledcom.ru На месте преступления

Согласно материалам уголовного дела, у обвиняемого предпринимателя на территории питомника для бездомных животных работали четыре гражданина Узбекистана, нелегально находящиеся на территории Российской Федерации. Мужчина предложил сотруднику ФСБ взятку в сумме 100 тыс. рублей за прекращение оперативных мероприятий в отношении выявленных мигрантов, не привлечению их к ответственности, а также за не проведение миграционных мероприятий на территории питомника в дальнейшем. При передаче денег предприниматель был задержан и полностью признал свою вину.

Максимальное наказание за совершение данного преступления предусмотрено в виде лишения свободы сроком до восемь лет.