Нур-Султан, , 11:50 — REGNUM Сотрудничество в рамках Евразийской интеграции и многосторонних структур обсудили президенты Казахстана и Киргизии Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров, сообщили 2 марта в пресс-службе казахстанского лидера.

Главы государств провели двусторонние переговоры в узком составе в рамках официального визита Жапарова в Нур-Султан. Собеседники обсудили сотрудничество в торгово-экономической, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах.

Токаев отметил, что визит президента Киргизии имеет большое значение для развития отношений. «Мы расцениваем данный шаг как проявление уважения к Казахстану», — сказал казахстанский лидер.

Жапаров, в свою очередь, поблагодарил Токаева за приглашение и прочитал отрывок из поэмы казахстанского поэта Жубана Молдагалиева «Я казах»: «Я казах, но кыргыз мне родня. И судьба нас связала одна. Может статься, одна черноокая мать ломоть хлеба нам в детстве делила двоим».

Как сообщало ИА REGNUM, 2−3 марта Садыр Жапаров находится в Нур-Султане с официальным визитом по приглашению Касым-Жомарта Токаева.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Киргизии прибыл с государственным визитом в Казахстан