Новый Орлеан, США, , 11:50 — REGNUM «Нью-Орлеан Пеликанс» одержал победу над «Ютой Джаз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 129:124.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Юты» Боян Богданович, который записал на свой счёт 31 очко.

В составе «Пеликанс» наибольшую результативность показали Зайон Уильямсон и Брэндон Ингрэм, набравшие по 26 очков.

Таким образом, «Юта» потерпела второе поражение в трёх последних матчах, но продолжает возглавлять турнирную таблицу НБА.

Читайте также: «Хьюстон» потерпел 12-е поражение подряд в НБА