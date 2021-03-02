Екатеринбург, , 11:56 — REGNUM В Свердловской области за последнюю неделю февраля 2021 года почти на четверть упала заболеваемость ОРВИ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе свердловского управления Роспотребнадзора.

С 22 по 28 февраля в регионе зафиксировали 22 408 случаев ОРВИ, что ниже на 23,1% показателей недели до этого. Нынешние цифры — ниже уровня эпидпорога на 44,6%.

Неблагоприятных по ОРВИ муниципалитетов всего два — Туринский ГО и посёлок Уральский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в регионе снизилась заболеваемость COVID-19.

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