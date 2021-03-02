Москва, , 11:52 — REGNUM Журналисты из Нидерландов своими сообщениями делают попытки умалить помощь России пострадавшим от пандемии коронавируса странам и «вбить клин» между Москвой и Пекином, путем противопоставления их действий по продвижению вакцин от COVID-19. Об этом 2 марта говорится в сообщении МИД РФ, распространенном пресс-службой министерства.

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По данным пресс-службы, в российском МИД обратили внимание на сообщения, размещенные на сайте нидерландской телерадиовещательной компании NOS и в газете Algemeen Dagblad, которыми журналисты из Нидерландов «пытаются умалить значение российской помощи пострадавшим от пандемии странам».

«В их представлении Москва использует вакцину «Спутник V» для «самопиара» и расширения политического влияния в Африке, Латинской Америке и на Ближнем Востоке. Кроме того, действия нашей страны некорректно противопоставляются продвижению на внешние рынки китайской вакцины CoronaVac. Что это, если не попытка вбить клин между Россией и Китаем?», — говорится в сообщении.

Кроме того, данные СМИ, как уточняет российское внешнеполитическое ведомство, «в безапелляционном ключе» говорят о нехватке вакцины в России и искажении российской статистики по вакцинации, ссылаясь на сомнительных экспертов и малоизвестные «исследовательские» центры.

«Очевидно, что появление подобных публикаций, основанных на различных домыслах, призвано отвлечь нидерландскую общественность от реальных проблем, с которыми столкнулась Голландия в период пандемии: массовая вакцинация населения буксует, а реакция жителей королевства на принимаемые властями меры становится все острее», — подчеркивается в сообщении МИД РФ.

«Заказчикам подобных материалов давно следовало бы уяснить, что нагнетанием медийной истерии невозможно победить пандемию ни в Нидерландах, ни где-либо еще. Болезнь можно одолеть только сообща», — также добавляется в сообщении.

Кроме того, в МИД России сообщили о необходимость сплотиться мировому сообществу и не делать попыток политизации борьбы с пандемией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров и государственный секретарь по иностранным делам Сан-Марино Лука Беккари обсудили в ходе телефонного разговора вопросы развития сотрудничества двух стран.