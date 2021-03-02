Хьюстон, США, , 11:46 — REGNUM «Кливленд Кавальерс» одержал победу над «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась в овертайме со счётом 124:113.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Кливленда» Коллин Секстон, который записал на свой счёт 39 очков.

В составе «Хьюстона» наибольшую результативность показал разыгрывающий Джон Уолл, набравший 32 очка.

Таким образом, «Хьюстон» потерпел 12-е поражение подряд в регулярном чемпионате НБА.

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