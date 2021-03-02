Москва, , 11:44 — REGNUM В настоящее время в России продолжается процесс учреждения общественно-государственной организации «Ассамблея народов России». Его планируется завершить уже в ближайшее время. Об этом сегодня, 2 марта, на заседании президиума РАН сообщил заместитель главы администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов.

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«Идёт процесс её (ассамблеи — прим. ИА REGNUM) учреждения, в течение ближайшего времени организация будет учреждена», — подчеркнул Магомедов.

По его словам, которые приводит ТАСС, в России в сфере межнациональных отношений уже приняты все необходимые государственные, системные решения, «остаётся дело за реализацией».

Магомедов подчеркнул, что обеспечить эффективность проведения политики в сфере межнациональных отношений можно только при активном сотрудничестве с научным и экспертным сообществом.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России». Планируется, что организация займётся содействием в сохранении этнокультурного и языкового многообразия, оказанием поддержки соотечественникам за рубежом, а также профилактикой и предупреждением социальной напряженности на национальной и религиозной почве.