Тбилиси, , 11:46 — REGNUM Председатель Европейского совета Шарль Мишель покинул Грузию 2 марта. Об этом сообщает «Общественное телевидение».

По данным журналистов, глава Евросовета вылетел на самолете из Тбилисского аэропорта. Его провожали глава МИД Грузии Давид Залкалиани, глава представительства Грузии при Евросоюзе Натали Сабанадзе, посол ЕС в Грузии Карл Харцель и другие официальные лица.

Согласно обнародованной пресс-службой Евросовета информации, Мишель направился на Украину, где планирует пробыть до 3 марта.

Напомним, Мишель прибыл в Грузию 28 февраля. 1 марта он пригласил на встречу представителей правящей партии «Грузинская мечта» и оппозиционных партий для поиска путей в разрешении конфликта. Глава Евросовета призвал стороны найти выход из политического кризиса «в ближайшие дни».

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