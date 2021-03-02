Барнаул, , 11:43 — REGNUM В соответствии с федеральной программой, до конца 2021 года все школы РФ должны получить доступ к интернету. Об этом глава российского правительства Михаил Мишустин сообщил на встрече с десятиклассниками в школе №53 Барнаула, в ходе своего рабочего визита на Алтай, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Могу вас обрадовать. У нас соответствующая программа предусматривает обеспечение всех образовательных до конца этого года интернетом. Причём 100 мегабайт — это для школ в крупных городах, в сельских школах должно быть примерно 50 мегабайт. И там, где нет возможности провести хороший, качественный интернет, там пока будет до 1 мегабита в секунду с использованием спутниковых технологий. Но все образовательные учреждения должны быть обеспечены интернетом до конца 2021 года», — подчеркнул глава правительства РФ.

Напомним, ранее учащиеся 10 класса данной школы рассказали Мишустину, что сегодня более 67% жителей Алтайского края используют интернет дома. Визит на Алтай состоялся потому, что эта территория, как и соседняя — Республика Алтай — входят в число 10 проблемных регионов, для которых российское правительство разработало индивидуальные программы развития.

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