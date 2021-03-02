Москва, , 11:43 — REGNUM Российские золотовалютные резервы уже намного меньше зависят от доллара. Так, за последние десять лет вложения Москвы в государственные обязательства США сократились в 30 раз, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

«Изначально достижений у рыночных реформ в России было немного. Однако появление свободного валютного рынка в далеком 1992 году, несомненно, одно из них.

Тогда начались торги основными валютными парами на ММВБ. Рядовые граждане РФ получили возможность покупать и продавать валюту через обменные пункты, а также открывать валютные счета в коммерческих банках.

Тогда даже появились акции коммерческих банков двойного номинала, в рублях и долларах. То есть вложения инвесторов были защищены от девальвации.

Единственное серьезное административное ограничение, которое сохранялось достаточно долго, — это процент валютной выручки, который экспортеры были обязаны продавать на ММВБ.

После дефолта и резкой девальвации, осенью 1998 года, ограничения на оборот наличного доллара активно обсуждались. Эту идею активно продвигал глава и основной акционер лопнувшего тогда крупнейшего частного банка «СБС-Агро» Александр Смоленский.

Однако даже тогда идея не нашла понимания у властей. Чёрный рынок валюты сейчас, как и в советские времена, в России никому не нужен. Так что граждане могут спать спокойно. Ставки по валютным вкладам сейчас около нуля.

Однако за 30 лет экономических реформ в России доллар оказался не самым плохим инструментом для сбережений. В момент распада СССР в декабре 1991 года за доллар давали на черном рынке около 100 руб.

К 1 января 1998 года, когда была проведена деноминация один к 1000, курс был уже около 6000 руб. за доллар. После деноминации он составил 6 руб. за доллар, сейчас — 70−75 руб. за доллар.

Россия старается уйти от доллара во внешней торговле, выбирая евро и юань. А столь значительное снижение вложений в американские бонды объясняется риском санкций.

Но этого, конечно, мало. России необходимо перейти к политике сильного рубля — поднять ключевую ставку, прекратить покупку валюты в рамках бюджетного правила и т. д. Пока доверия к рублю ни в России, ни в СНГ нет», — считает экономист.

Как сообщало ИА REGNUM, доллар США останется в обращении в России, однако необходимо снижать зависимость экономики от него, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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