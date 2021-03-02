Киев, , 11:44 — REGNUM Выполнение Украиной Минских соглашений — это единственный способ вернуть Донбасс в состав страны. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины, председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук 2 марта в интервью «BBC Украина».

Политик отметил, что за ситуацию в Донбассе отвечает президент Украины Владимир Зеленский, поэтому он должен быть инициатором всевозможных мер, направленных на прекращение конфликта.

На вопрос журналиста о возможности изменить Минские соглашения Медведчук ответил:

«Я уверен, что это не удастся».

Он также добавил, что к переговорам по Донбассу в «нормандском формате» вряд ли удастся подключить США, поскольку с этим должны согласиться другие участники переговоров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Медведчук заявил, что в случае проведения досрочных президентских выборов на Украине к власти вновь может прийти бывший президент страны Пётр Порошенко.

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