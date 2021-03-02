Сан-Антонио, США, , 11:42 — REGNUM «Бруклин Нетс» одержал победу над «Сан-Антонио Спёрз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась в овертайме со счётом 124:113.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Бруклина» Джеймс Харден, который оформил трипл-дабл из 30 очков, 14 подборов и 15 результативных передач.

В составе «Сан-Антонио» наибольшую результативность показал форвард Демар Дерозан, записавший в свой актив дабл-дабл из 22 очков и 11 передач.

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