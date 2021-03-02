Новосибирск, , 11:41 — REGNUM В новом корпусе Новосибирского государственного университета (НГУ) в пятницу, 5 марта, отменили все очные занятия. Местные СМИ связывают это с возможным приездом премьер-министра Михаила Мишустина.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что в Новосибирск на этой неделе приедет председатель правительства России Михаил Мишустин.

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«Деканам факультетов, директорам институтов организовать проведение занятий в пятницу 5 марта 2021 года в дистанционном режиме. Действия настоящего пункта распространяется на занятия, проведение которых запланировано на 5 марта 2021 года в учебном корпусе № 1 (ул. Пирогова, д.1)», — пишет «Новая Сибирь» со ссылкой на документ, подписанный ректором вуза Михаилом Федоруком.

Отметим, что официального подтверждения приезда Мишустина в Новосибирск пока не было.