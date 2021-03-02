Джакарта, , 11:40 — REGNUM Министерство здравоохранения Индонезии объявило о двух подтвержденных случаях мутации SARS-CoV-2 B117, сообщает CNN Indonesia.

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Известно, что новый штамм коронавируса был впервые обнаружен в Великобритании, а сейчас распространился в 33 странах.

«Вчера вечером я получил информацию о том, что мы обнаружили мутацию B117 в Индонезии. Только вчера вечером было обнаружено два случая», — заявил заместитель министра здравоохранения Данте Саксоно Харбувоно 2 марта 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, глава национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии Дони Монардо призвал переболевших COVID-19 жителей страны стать донором плазмы крови.

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