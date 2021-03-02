Вашингтон, , 11:43 — REGNUM Американский аукционный дом RM Sotheby's готовит к продаже необычный электрокар Porsche Taycan с кузовом, украшенным работой известного американского художника-фотореалиста Ричарда Филлипса. Об этом сообщается на сайте Motor.

Проходить торги будут с 6 по 13 апреля нынешнего года. Работа художника называется Queen of the Night («Королева ночи»). Создана графика на основе работ швейцарского пейзажиста Адольфа Дитриха в городе Цюрих в поп-арт ресторане Leuehof.

На виниловой плёнке художник изобразил тропический сад. На капоте нарисован кактус эпифиллум остролепестный. Второе название растения Queen of the Night. Этот кактус знаменит тем, что его цветки распускаются только на одну ночь.

Ближе к корме машины появляется голубое небо и воды Боденского озера. Художник стремился подчеркнуть в композиции «естественные формы автомобиля, его скорость и близость к природе».

Полученные от продажи средства передадут фонду Suisseculture Sociale.

Ранее аукционные дома Sotheby's и Mirabaud-Mercier выставили на продажу в Париже полотно нидерландского художника Винсента ван Гога под названием «Уличная сцена на Монмартре». Картина была написана художником в 1887 году. Ориентировочная стоимость картины составляет 76 млн евро.

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