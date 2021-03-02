Сеул, , 11:54 — REGNUM К 2025 году правительство Южной Кореи планирует увеличить экспорт рыбной продукции на 30% в соответствии с новым видением развития отрасли как нового двигателя экономического роста. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства морских дел и рыболовства страны.

Согласно пятилетнему плану (2021−2025 гг.), к 2025 году поставки рыбной продукции за рубеж должны составить $3 млрд, что на 29,3% больше, чем в 2020 году.

Кроме того, через пять лет предприятия страны должны повысить уровень обеспечения собственных потребностей в рыбной продукции на 7%, до 79%.

В провинции Чолла-Намдо и городе Пусан планируется создать рыбоперерабатывающие комплексы.