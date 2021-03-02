Мадрид, , 11:38 — REGNUM Ни Пасхи, ни 8 марта не будет — по крайней мере, если не могут быть соблюдены основные меры по предотвращению распространения коронавируса: дистанция, гигиена и масочный режим. Об этом пишет издание El Confidencial.

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Директор Центра координации и чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения (СCAES) при минздраве Испании Фернандо Симон 1 марта хотел уладить разногласия, возникшие на прошлой неделе, когда он сравнил пасхальные шествия с феминистскими демонстрациями. В то время как некоторые ассоциации призывают к акциям протеста в разных городах Испании, Симон отправил уже «энное» сообщение о сдерживании: «Мы должны избегать ситуаций, которые не позволяют нам гарантировать меры безопасности». Органы здравоохранения хорошо помнят 2020 год, когда десятки тысяч людей, в том числе несколько женщин-министров, вышли на улицы Мадрида, в то время как вирус распространялся в столице Испании. Чтобы избежать рисков, директор СCAES настаивает: «Неважно, разрешают они нам проводить демонстрацию или нет — всегда необходимо соблюдать безопасное расстояние».

Эпидемиолог извинился за заявления, сделанные 25 февраля, в которых он намекнул, что идти на шествие опаснее, чем идти на феминистский марш, но он напомнил, что не во всех ситуациях можно применять профилактические меры одинаково. Наконец, именно компетентные органы — правительственные делегации или автономные сообщества, в зависимости от случая — будут определять, можно ли проводить различные мероприятия в ближайшие недели. С эпидемиологической точки зрения сомнений нет: желательно соблюдать осторожность. Хотя пандемия имеет самую низкую общую заболеваемость с августа 2020 года — 175 случаев на 100 000 жителей за последние 14 дней — Симон напомнил, что в 2020 году на тот момент в отделениях интенсивной терапии во всей Испании было едва ли 10 человек, а уже две недели спустя правительство объявило тревогу. «Наша цель — не спасать праздники или демонстрации, а стараться максимально контролировать распространение вируса», — настаивал он.

«Все устали, но осталось еще чуть-чуть»

Несмотря на оговорки, поскольку до Пасхи осталось всего один месяц, а негативный опыт возобновления роста после Рождества был еще совсем недавно, Симон признал, что эволюция данных является положительной и что тенденция, как ожидается, сохранится, по крайней мере, в течение следующих четырех или пяти дней. «Показатели намного лучше, но они все еще очень высоки», — уточнил он, особенно в отношении уровня загрузки отделений интенсивной терапии, который по-прежнему составляет 28%, как на пике второй волны. Различия между автономными сообществами важны: в то время как в Эстремадуре заболеваемость на 100 000 человек составляет 56, в Мадриде — 284, что в пять раз больше. По этой причине директор CCAES еще раз попросил наиболее пострадавшие регионы предпринять последние усилия, прежде чем ослабить ограничения. «Все устали, но осталось еще чуть-чуть, это может быть месяц или полтора», — заявил он, отвечая тем, кто выступает за ускорение деэскалации, чтобы спасти празднование Страстной недели.

Постоянные разочарования в вакцинах не уменьшают оптимизма Симона в отношении иммунизации, которой все эксперты доверяют выход из кризиса в области здравоохранения. Эпидемиолог также напомнил, что в конце марта или в начале апреля 2021 года Европейское агентство лекарственных средств, как ожидается, одобрит вакцину Janssen, которая, в дополнение к большому количеству других вакцин, значительно увеличит уровень вакцинации. К этому времени должны быть вакцинированы 80% людей старше 80 лет. Или, другими словами, несмотря на новые штаммы, смертность значительно снизится.

Скептицизм по поводу ковид-паспорта

Согласно этому сценарию, Европейская комиссия объявила, что представит в течение марта окончательное предложение по поводу ковид-паспорта, что, как ожидается, станет мерой правительства, чтобы попытаться возобновить иностранный туризм. Симон повторил, что эта мера может быть «очень полезным» инструментом, но также она порождает проблемы, особенно из-за дискриминации, от которой страдают социальные группы, которых вакцины еще не достигли. Это не относится к пожилым людям в домах престарелых, для которых начинают появляться реальные данные, указывающие на выдающуюся эффективность вакцины Pfizer. Уровень смертности, то есть количество смертей по отношению к количеству инфекций, уже такой же среди пожилых людей в специализированных учреждениях, чем среди тех, кто живет самостоятельно, тогда как несколько месяцев назад в центрах он был в три раза выше. «Мы не можем гарантировать это на 100%, но не исключено, что это произошло благодаря вакцине», — рискнул заявить директор CCAES. Медленная кампания иммунизации не спасет 8 марта или Пасху, но уже спасает жизни.