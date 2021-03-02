Барнаул, , 11:38 — REGNUM Учащиеся школы №53 в Барнаула рассказали главе российского правительства Михаилу Мишустину о своём проекте по измерению скорости и доступности интернета не только в Алтайском крае, но и во всём Сибирском федеральном округе. По их данным, сегодня более 67% жителей Алтайского края используют интернет дома, передает корреспондент ИА REGNUM.

Михаил Мишустин задал ребятам уточняющий вопрос по поводу причин такого положения дел. На что авторы ответили, что еще изучают факторы резкого роста интернет-пользователей. Тогда глава правительства порекомендовал юным исследователям обратить внимание на плотность заселения:

«Там где живет менее 50 человек, сложнее обеспечивать интернет. У нас есть соответствующая федеральная программа по обеспечению интернетом. Там в приоритете обеспечение интернетом населённых пунктов с населением в 250 человек. Там где менее 100 — не так просто всё идет. У нас огромная страна, занимает одну шестую часть мира, и есть места, куда достаточно сложно доставить сигнал интернета, там используют спутниковую связь», — пояснил Мишустин.

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