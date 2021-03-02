Оренбург, , 11:37 — REGNUM В Оренбургской области в феврале пресечены две попытки незаконного ввоза из Киргизии опасного продовольствия, сообщает Управление Россельхознадзора по Оренбуржью.

По данным ведомства, выявлено две партии риса общей массой 220 кг, которые перевозились автотранспортом в полипропиленовых мешках из-под муки и сахара, предназначались для реализации в Москве.

На продовольствие отсутствовали маркировка и документы страны-экспортера о качестве товара. Кроме того, согласно лабораторному исследованию, рис не соответствовал по содержанию Охратоксин А — ядовитому веществу, вырабатываемому плесневыми грибами.

Обе партии опасного риса уничтожены механическим способом на полигоне ТБО.