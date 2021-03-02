Ростов-на-Дону, , 12:52 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил тщательно разобрать все обращения, поступившие главе региона после телефонного разговора с сити-менеджером Батайска Геннадием Павлятенко.

«Увидел, что предыдущий пост вызвал огромное число ваших откликов. Ожидаемо — состояние дорог беспокоит каждого. На оперативном совещании поручил минтрансу, минпрому и министерству ЖКХ совместно с главами городов и районов области тщательно разобрать все ваши обращения. По каждому комментарию, содержащему конкретный адрес, поручил разобраться в ситуации и организовать необходимую работу», — написал Голубев в Instagram.

ИА REGNUM сообщало, что донской губернатор дал батайскому сити-менеджеру пять дней на благоустройство. При этом подписчики главы региона в социальных сетях отметили, что в Ростовской области достаточно территорий с «убитыми» дорогами, и запустили флешмоб #ПозвониВасилию.

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