Вашингтон, , 11:36 — REGNUM Несмотря на стремление нескольких администраций США переключить внимание с Ближнего Востока на другие направления, Джо Байден не сможет оставить этот регион совсем без внимания, в противном случае там смогут укрепить свои позиции Россия и Китай, пишет Бурханеттин Дуран в статье, вышедшей 1 марта в The Daily Sabah.

«Ближний Восток не является приоритетом внешней политики для президента США Джо Байдена, как и не был он таковым для его предшественников Барака Обамы и Дональда Трампа», — подчеркнул турецкий обозреватель.

По его словам, действия Обамы во время «Арабской весны» продемонстрировали, что политика США по продвижению демократии провалилась: к концу его двух сроков Ирак, Сирия, Йемен и Ливия все еще были охвачены гражданской войной. Со своей стороны, Трамп, сторонник национализма в жанре «Америка прежде всего», тоже стремился уменьшить влияние своей страны на Ближнем Востоке. Его администрация провела переговоры с боевиками «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и добилась частичного вывода войск из Ирака и Сирии. Эти шаги встретили ожесточенное сопротивление со стороны истеблишмента США.

«Сегодня же Байден идет по стопам своих предшественников, отдавая приоритет Азиатско-Тихоокеанскому региону. Но и Западное полушарие, и Европа также входят в его список приоритетов», — продолжил Дуран, отметив, что ни для кого не является секретом то, что Байден, который на протяжении всей своей политической карьеры постоянно имел дело с Ближним Востоком, устал от проблем региона, включая Ирак, Сирию, ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также различные курдские группировки и организации.

Несмотря на это, Дуран уверен, что администрации Байдена придется заниматься ближневосточными проблемами по двум причинам. Так, она должна будет уделять пристальное внимание присутствию США в регионе, от Афганистана до Ирака и Сирии, а также насущным проблемам на местах. В то же время Вашингтон не может просто избежать последствий сдерживания «стратегической угрозы» в лице Китая и «противника» в лице России для Ближнего Востока, Африки и Центральной Азии.

«Все большее коммерческое влияние Пекина и способность Москвы заполнять политический вакуум — постоянные черты ближневосточной политики», — указывает турецкий обозреватель.

«Пока США делают новые шаги, обе страны ищут возможности для создания новых союзов. Достижение концепции постамериканского Ближнего Востока останется дорогостоящим делом для США», — добавил он.

Новый подход США к Ближнему Востоку определит политика администрации Байдена в отношении Ирана, Саудовской Аравии и Турции. Защита Израиля и его интересов — это стержень внешней политики США, поэтому они будут придерживаться иерусалимского вопроса и нормализации отношений с арабскими странами. Американские политики будут произносить разные слова, но нет никаких оснований ожидать, что Вашингтон сделает больше, чем отправит гуманитарную помощь в Палестину, помешав Израилю проводить более агрессивную экспансионистскую политику.

При этом администрация Байдена еще не определилась с Турцией, которая играет решающую роль сразу в нескольких сферах. В настоящее время усилия Вашингтона по наведению порядка и деэскалации напряженности, оставшихся после Трампа, сосредоточены на Саудовской Аравии и Иране.

Беседа Байдена с королем Саудовской Аравии Салманом состоялась в конце февраля, и предшествовала ей публикация доклада ЦРУ, в котором основная вина за убийства журналиста Джамаля Хошогги возлагалась на наследного принца Мухаммеда бин Салмана. На сегодняшний день нет четкости относительно того, какой курс выберут США после пересмотра своего нынешнего подхода.

Так, Байден не считает, что наследный принц Саудовской Аравии — равная ему по статусу фигура, несмотря на то, что тот принимает ключевые решения в королевстве с 2017 года. Приостановка продажи оружия Эр-Рияду, решительная критика со стороны Вашингтона вооруженной кампании Саудовской Аравии в Йемене, дебаты о возможном исключении из списка повстанцев-хуситов и причастность наследного принца убийству Хашогги — все это указывает на то, что администрация Байдена собирается провести пересмотр своего курса в отношении Саудовской Аравии.

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На этом фоне актуален вопрос, станет ли нынешняя администрация, которая ставит во главу угла права человека, каким-либо образом воздействовать на наследного принца.

«Любая попытка отстранения от власти или значительного сдерживания Мухаммеда бин Салмана явным образом поспособствует новому балансу сил в регионе. Однако было бы неожиданностью, если бы Вашингтон пошел дальше символического наказания», — прогнозирует Дуран.

В свою очередь, Иран, потребовавший снять с себя введенные при Трампе санкции, готовится к тому, чтобы перейти от «максимального давления» президента-республиканца к «умному давлению» со стороны демократа Байдена.