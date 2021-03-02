Москва, 2 марта 2021, 11:38 — REGNUM Россия продолжит посылать Соединённым Штатам сигналы и предложения по широкому кругу вопросов, поскольку у Москвы и Вашингтона есть много взаимно интересных тем. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Мы будем продолжать посылать сигналы и предложения, ведь кроме сфер стратегической безопасности, стабильности у нас очень много взаимно интересных тем в двусторонней повестке», — сказала она в интервью РИА Новости.
Матвиенко подчеркнула, что многие компании США заинтересованы работать на российском рынке, это в том числе и «совместное освоение Арктики, и борьба с COVID-19, и вопросы климата».
Как сообщало ИА REGNUM, продление Договора о дальнейших мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) между Россией и США — это серьёзный фактор в двусторонних отношениях, заявила Матвиенко. Это вселяет и надежду на продолжение диалога о стратегических вооружениях, о мировой стабильности и безопасности, подчеркнула спикер Совфеда.
Отметим, ранее стало известно, что США будут вводить санкции против России после согласования с Евросоюзом. Предполагается, что новые меры зададут новый тон политики американского президента Джо Байденапо отношению к Москве.
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