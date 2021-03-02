Челябинск, , 11:35 — REGNUM В Челябинской области окончено расследование уголовного дела против 55-летней местной жительницы, которую обвиняют в подстрекательстве к убийству её бывшего супруга. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Следователи считают, что эта гражданка предложила своему знакомому 100 тыс. рублей за то, что он убьёт мужчину. 23 ноября 2020 года он согласовал с ней время и свои действия, а затем заявил в полицию.

В итоге гражданка была задержана. Сейчас её ожидает суд.