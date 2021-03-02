Москва, , 11:34 — REGNUM Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев перенёс инфаркт. Об этом 2 марта сообщает «РБК-Спорт».

"Чувствую себя хорошо. Для меня эта госпитализация тоже была неожиданной. Сразу сделали операцию. Инфаркт», — приводит издание слова Романцева.

Ранее сообщалось, что Романцев госпитализирован в одну из клиник Москвы, и ему проведена операция на сердце.

«Врач говорит, чудом успели — я поздно обратился, прединфарктное состояние уже давно было, я не обращал внимания, думал, возраст», — сказал Романцев.

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