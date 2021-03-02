Казань, , 11:37 — REGNUM В Татарии планируют возродить бывшие когда-то популярными, а ныне заброшенные базы отдыха. Данную идею предложила руководитель департамента «Дирекция по развитию природных территорий и экотуризма» Фонда «Институт развития городов РТ» Оксана Саргина.

Пустующие и заброшенные базы отдыха находятся в лучших местах и имеют выгодное территориальное расположение. К ним уже подведены коммуникации и дороги. «Испокон веков это развивающиеся бренды, которые не утратили привлекательности у местных жителей. Необходимо провести инвентаризацию всех заброшенных баз отдыха, передать их предпринимателям на реновацию и управление», — отметила глава департамента.

Оксана Саргина под рабочим названием «курортные» предложила создать «некие централизованные зоны отдыха» (например, на Голубых озерах, в Камском Устье, Рыбной Слободе, в Билярске, куда уже частично государство вкладывало средства). Предпринимателям в регионе для развития своих проектов нужно давать небольшие территории, добавила Саргина.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии для увеличения туристического потока летом 2020 года разработали и запустили три программы. Местные отели предлагали акцию «2+1». Еще одно нововведение — 25%-ная скидка на общий чек для посетителей кафе, ресторанов. Для жителей республики и гостей сформировали новую туристическую программу «1000 и 1 удовольствие за выходные».

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