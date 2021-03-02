Ярославль, 2 марта 2021, 11:31 — REGNUM 2 марта в мэрии Ярославля на традиционном общегородском совещании мэр Владимир Волков потребовал усилить уборку города. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Также мэр потребовал усилить работу по расчистке люков ливневой канализации, чтобы вода не стояла на дорогах.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, жители города сняли коллективный видеоролик, в котором критикуют зимнее содержание улиц и требуют отставки мэра.
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