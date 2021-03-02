Ярославль, , 11:31 — REGNUM 2 марта в мэрии Ярославля на традиционном общегородском совещании мэр Владимир Волков потребовал усилить уборку города. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Волков City-yaroslavl.ru

«Абсолютно точно, что нужно усиливаться, и нужно сейчас особое внимание обращать на тротуары. В связи с погодными условиями, сегодня ночью даже дождь был, очень много обледенения. Тротуаров, которые нужно обрабатывать, огромное количество. Поэтому с сегодняшнего дня территориальным администрациям необходимо усилить эту работу, вывести дополнительно количество людей. Пескосоляной смесью обработать те тротуары, которые сейчас находятся во льду», — заявил Владимир Волков.

Также мэр потребовал усилить работу по расчистке люков ливневой канализации, чтобы вода не стояла на дорогах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жители города сняли коллективный видеоролик, в котором критикуют зимнее содержание улиц и требуют отставки мэра.

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