Донецк, , 11:33 — REGNUM За истекшие сутки в Донецкой Народной Республике (ДНР) было выявлено 144 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 2 марта сообщает минздрав ДНР.

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«Министерство здравоохранения ДНР информирует, что за 1 марта проведено 435 исследований, из них выявлено 140 случаев (заражения коронавирусом) <…> и у четырех пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в республике достигло 24 554. Кроме того, уточняется, что в настоящее время суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в ДНР составляет 2046.

При этом отмечается, что на сегодняшний день в республике от нового заболевания вылечились 16 783 человека, еще 5725 пациентов находятся на лечении (стационарном и амбулаторном).

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в ДНР исследования на наличие SARS-CoV-2 не проводились.