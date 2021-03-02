Москва, , 11:30 — REGNUM Оптимизм главы правления «Нафтогаза» Андрея Коболева относительно запуска «Северного потока — 2» вполне объясним и носит политический характер. заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Каленов.

«Против проекта «Северный поток — 2» выступает США, и Украине ничего не остается, как поддерживать их, хотя бы на словах.

Из-за американских санкций строительство газопровода было приостановлено, но в феврале работы возобновились.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода, суммарная мощность которых составляет 55 млрд кубометров газа в год.

Очевидно, что газопровод будет достроен, тем более в этом также заинтересована и Германия. При реализации данного сценария потери Украины от транзита российского газа в Европу будут весьма ощутимые», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава правления НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев заявил, что киевские власти подготовились к запуску «Северного потока — 2» и возможным экономическим потерям из-за этого.

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