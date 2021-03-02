Киев, , 11:35 — REGNUM Бывший президент Украины Пётр Порошенко имеет все шансы выиграть президентские выборы на Украине в случае их проведения. Об этом заявил депутат Верховной рады, председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук 2 марта в интервью «BBC Украина».

«Я считаю, что, если досрочные президентские выборы состоятся в течение ближайших полгода-года, Порошенко станет президентом», — сказал политик.

Медведчук добавил, что лично он за Порошенко не голосовал бы.

Депутат рассказал, что во время президентства Петра Порошенко он встречался с ним, помогал решать некоторые вопросы, связанные с Россией, но никогда не имел общих бизнес-интересов.

Напомним, ранее директор Института анализа и менеджмента политики, политолог Руслан Бортник рассказал, что у президента Украины Владимир Зеленский растёт антирейтинг, а сам он смещается в сторону политической позиции Порошенко.

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