Майами, США, , 11:29 — REGNUM Швейцарский теннисист Роджер Федерер не выступит на турнире серии «Мастерс» в Майами. Об этом 1 марта сообщил журналист Михал Самульски в Twitter.

Отмечается, что до грунтового сезона Федерер планирует сыграть только на двух турнирах — в Дохе и в Дубае. При этом он снимется с турнира в Майами.

Турнир серии «Мастерс» в Майами пройдёт с 24 марта по 4 апреля. Первоначально Федерер был в списке теннисистов, подтвердивших участие.

Турнир категории АТР 250 в Дохе состоится с 8 по 13 марта. Турнир категории АТР 500 в Дубае пройдёт 15−20 марта.