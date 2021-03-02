Владивосток, , 11:33 — REGNUM Правительство Приморья и специалисты подведомственных учреждений 2 марта на несколько часов вышли на уборку Владивостока, такая практика продолжится до конца текущей недели, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

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Чиновники работали в нескольких районах краевой столицы, самая большая группа добровольцев приводила в порядок парк Минного городка. После ледяного циклона в ноябре 2020 года город так до конца и не справился с последствиями непогоды — ветки, кусты и деревья нуждаются в обработке и вывозе.

Как сообщало ИА REGNUM, масштабную уборку общественных и придомовых территорий в Приморье власти наметили провести 6 марта.