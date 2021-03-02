Барнаул, , 11:27 — REGNUM Председатель правительства РФ Михаил Мишустин посетил в Барнауле среднюю общеобразовательную школу №53, он осмотрел учебное заведение, провел встречу с учителями. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

В ходе посещения школы председатель правительства осмотрел столовую, специализированный класс для изучения информатики и инженерно-технологический центр, он побеседовал с представителями родительского комитета школы, а также провел встречу с педагогами, в том числе с участниками программы «Земский учитель». На встрече с учителями также присутствовали губернатор Алтайского края Виктор Томенко и министр просвещения Сергей Кравцов.

Главными темами встреч Мишустина с работниками образования стали обеспечение школ доступом в интернет, профессиональная переподготовка учителей и оборудование образовательных учреждений новейшей техникой. Мишустин напомнил учителям, что в соответствии с федеральной программой до 2021 года 100% школ должны быть обеспечены доступом в интернет.

Посещение школы №53 стало первым мероприятием рабочей поездки Михаила Мишустина в Сибирский федеральный округ, которая продлится до 5 марта. За четыре дня председатель правительства посетит Алтайский край, Республику Алтай, Туву и Новосибирскую область.