Шанхай, Китай, , 11:28 — REGNUM Решение о предоставление 7 млрд юаней (около $1,08 млрд) Китаю в рамках программы экстренной помощи странам-участницам БРИКС для борьбы с последствиями пандемии коронавирусной инфекции принял совет директоров Нового банка развития (НБР) организации. Об этом 2 марта сообщает пресс-служба банка БРИКС.

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«Совет директоров Нового банка развития одобрил чрезвычайный программный заем в размере 7 миллиардов юаней Китайской Народной Республике для поддержки восстановления экономики Китая после пандемии», — говорится в сообщении.

При этом данный транш является вторым, который предоставлен властям Китая по данной программе, первый — также в размере 7 млрд юаней — был получен Пекином в минувшем году.

Также отмечается, что новый кредит будет использован для восстановления производства и создание рабочих мест в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря минувшего года стало известно, что инвестиционный российский проект получит поддержку банка развития БРИКС.